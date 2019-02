Curso de medicina em Cruzeiro do Sul ampliará mercado e serviços de Saúde

O governador Gladson Cameli reuniu-se com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes, nesta segunda, 18, na tentativa de realizar um velho sonho da população do Juruá, uma estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. Participaram ainda da audiência o senador Márcio Bittar, o prefeito cruzeirense Ilderlei Cordeiro e o secretário acreano de infraestrutura Thiago Caetano.

Segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro, Bittar está empenhado em Brasília para conseguir os recursos para a construção da estrada. “Essa é uma reivindicação antiga dos moradores do Juruá. Pra nós é muito importante ver o senador Márcio Bittar encampando essa bandeira para nos ajudar a reativar essa ligação terrestre e aérea entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. A construção dessa estrada é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Vai gerar muitos empregos e facilitar o comércio entre o Juruá e todo o Peru,” disse o prefeito.

Outro aspecto abordado por Ilderlei, que luta por essa estrada desde que era deputado federal, é a facilidade para as gestões municipais do Juruá comprarem matéria-prima do vizinho Peru. “Todas as prefeituras do Juruá têm problemas para conseguir os insumos para a massa asfáltica usada na recuperação de ruas. Sai muito caro conseguir pedras que dão uma qualidade melhor ao asfalto. Com a estrada aberta para o Peru poderemos conseguir esse material a um preço muito menor. Isso vai atender as demandas tanto na recuperação de ruas quanto nas construções da região. Sem falar no forte desenvolvimento que poderemos ter no turismo,” afirmou Ilderlei.

O governador Gladson também pediu ao ministro que faça o alfandegamento do Aeroporto de Cruzeiro do Sul para reestabelecer voos para Pucallpa. A volta da ligação aérea entre o Juruá e a região da província peruana de Ucayalli seria uma solução momentânea para o comércio e o turismo enquanto a estrada não se torna uma realidade.

Recuperação da BR-364

Outra pauta tratada pela comitiva do governador com o ministro foi a liberação de recursos para a manutenção da BR 364 no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A estrada tem tido um aumento substancial de trafego desde que passou por um processo recente de recuperação pelo DNIT, na época, dirigido no Acre, pelo atual secretário estadual Thiago Caetano.

Reconhecimento federal do Estado de Emergência

O prefeito Ilderlei Cordeiro terá um encontro, nesta terça, 19, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A reunião marcada pelo senador Sérgio Petecão, com a participação de toda a bancada federal acreana, terá como pauta o reconhecimento do Estado de Emergência decretado em Cruzeiro do Sul devido a enchente do Rio Juruá.

Segundo Ilderlei, o reconhecimento federal poderá liberar recursos para ajudar as famílias desabrigadas e também na recuperação das perdas materiais provocadas pela cheia do rio. Por enquanto, todo o serviço de assistência social tem sido feito com recursos próprios da prefeitura de Cruzeiro do Sul.