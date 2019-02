Comemorando 35 anos de história, Grupo Recol celebra consolidação na região norte

por Simone Chalub

Um caminho cheio de desafios. É assim que classificamos a trajetória de sucesso deste renomado conglomerado empresarial. Neste domingo (17), o Grupo Recol comemorou 35 anos de existência, momento em que a marca, já consolidada no mercado, propaga a filosofia de inovar mais a cada dia.

A história do Grupo Recol é prova de que as empresas desde sempre foram antenadas às tendências de mercado, partindo do princípio de ter como um dos pilares principais a valorização do colaborador – peça fundamental para a realização do trabalho em excelência. Para isso, o grupo se preocupa em capacitar rotineiramente seus profissionais, promovendo programas de aperfeiçoamento, cursos e treinamentos, pois entende que a valorização tem que vir de dentro para fora.

“Trabalho com uma equipe de excelência, são pessoas que vestem a camisa da empresa. Tudo que tenho hoje é graças a Deus e ao meu trabalho na Recol. Tenho gratidão por fazer parte dessa família. Quero parabenizar a diretoria e o foco do Recursos Humanos, que está sempre voltado para o lado dos colaboradores, oferecendo cursos e capacitações na área”, disse Francivaldo de Oliveira, colaborador da Recol Distribuidora há 21 anos.

Para ser um grupo empresarial renomado é necessário além de muito trabalho, um time forte, que se esforce todos os dias para contribuir não apenas com o crescimento da empresa, mas também com o desenvolvimento dos estados onde atuam.

Hoje, o Grupo Recol é formado por 11 empresas, atuando nos estados do Acre, Rondônia e Maro grosso, gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos contribuindo para o crescimento de milhares de famílias.

Rafael Giupponi, responsável pelo RH do Grupo Recol, diz que o aniversário da empresa mostra que o trabalho, a paixão pelo que faz e a valorização dos colaboradores eleva ainda mais a marca, consolidando tendências inovadoras no mercado.

“Neste aniversário lançamos uma campanha para que os colaboradores digam “como se sentem fazendo parte de nossa história”, e este carinho dos colaboradores pela empresa é a fonte de grandes mudanças que estão sendo promovidas. Destacamos que todo nosso resultado e crescimento é graças a dedicação de cada colaborador”, disse.

Tudo começou em fevereiro de 1984, com a criação da Recol Distribuidora de Medicamentos, que surgiu no mercado representando as melhores marcas de produtos do país. A partir daí a empresa se tornou o principal atacadista de produtos farmacêuticos e hospitalares no Acre, expandindo para Rondônia e Mato Grosso.

Hoje, a marca já tem planos muito bem desenhados para o futuro, pois, o crescimento do negócio exige manter um total investimento no quadro de funcionários, e também a reestruturação constante nas áreas de formação de novos líderes.

Para as comemorações neste período, O Grupo Recol planejou festividades para todos os lados, desde campeonato de futebol para colaboradores até eventos festivos, que devem se estender até o final do mês.