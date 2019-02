Bujari recebe duas ambulâncias adquiridas através de emendas do deputado Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta segunda-feira, 18, a convite do do prefeito do Buajri, Romualdo Araújo, da solenidade de entrega de duas ambulâncias do tipo A – veículo destinado ao transporte de pacientes que não apresentam risco de vida e equipada para atender diretamente usuários dos postos e centros de saúde que precisam ser transferidos para a capital.

Cada ambulância custou R$ 80 mil e a prefeitura ainda conseguiu uma economia de três mil reais durante a licitação. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares de Alan Rick junto ao Ministério da Saúde.

“Meu mandato tem se pautado pelo trabalho em prol do povo dos nossos municípios com atenção especial à área de saúde. E no Bujari isso não é diferente. Além disso, já garantimos, apenas para este ano, investimentos de R$ 4,5 milhões em obras na área urbana e rural”, disse o parlamentar.

Alan também garantiu os recursos da Escola Municipal Edmundo Pinto, construída com R$ 1,7 milhão do FNDE e inaugurada no ano passado, além da reconstrução da Unidade Básica de Saúde do Antimary, R$ 500 mil do Programa de Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes e R$ 820 mil para a pavimentação da Rua Projetada B, principal corredor de ônibus do município, obra esta que deve ser iniciada em maio.

O secretário municipal de Planejamento Éder Fidelis fez questão de destacar a atuação de Alan Rick em prol do município do Bujari. “Não tenho dúvidas em afirmar que o deputado Alan Rick tem sido o parlamentar que mais tem ajudado o nosso município. Quero agradecer o seu empenho no apoio à gestão do prefeito Romualdo. Graças a esse apoio, o Bujari vem realizando uma verdadeira revolução na saúde e na infraestrutura urbana e rural”, disse.

O prefeito Romualdo também agradeceu o apoio e parceria de Alan Rick, lembrando que na semana passada conseguiu viabilizar algo considerado quase impossível: a recuperação de recursos no valor de R$ 880 mil junto à Funasa nacional para a construção do sistema de abastecimento de água da Vila São Tomé no ramal Espinhara e do Projeto de Assentamento Valter Acer.

“O Alan tem sido um grande amigo do Bujari. Essas duas ambulâncias que estão sendo entregues hoje são fundamentais para o bom atendimento aos nossos pacientes de saúde. Sou muito grato a Deus por todo o apoio que temos recebido em Brasília e na liberação dos recursos para que possamos realizar as obras que o povo do nosso município necessita”, disse Romualdo.