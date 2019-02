SEME recebe mais de 4,8 mil currículos de candidatos a vagas de professor, cuidador e nutricionista

Já está na conta das prefeituras de Epitaciolândia, Brasiléia e Rodrigues Alves mais de 1 milhão de reais (R$ 1.107,300) para a aquisição de ônibus escolares que serão distribuídos entre esses municípios.

A conquista é resultado da indicação feita pela Deputada federal Jéssica Sales, no final do ano passado, através do Programa Caminho da escola, do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Para a parlamentar, a promoção do transporte escolar com mais qualidade e segurança é uma forma de encurtar a distância percorrida por centenas de estudantes, principalmente de áreas rurais do Estado, que percorrem quilômetros a pé em busca de conhecimentos nas escolas.

“Sei das dificuldades enfrentadas por esses estudantes até chegar na escola, por isso a educação também é uma prioridade no meu mandato. Com a garantia desses ônibus estamos colaborando com o ensino para esse público e minimizando a evasão nas escolas”, ressaltou.

No total são cinco ônibus distribuídos da seguinte forma: três para o município de Epitaciolândia, um para o município de Brasiléia e outro para o município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.