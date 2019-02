Rio Acre registra subida de 35 centímetros nas últimas 24h na capital e nas cabeceiras

Os servidores do Instituto de Assistência e Inclusão Social (IAIS) estão revoltados e sentindo-se desrespeitados depois que o diretor da unidade, Carlos Gabriel Costa Garcez, proibiu que os trabalhadores estacionassem seus veículos no pátio do local.

Por meio da Circular nº3/2019, o diretor informa que a partir do dia 8 de fevereiro não está permitido estacionar veículos particulares no estacionamento do Instituto.

“Estabelece-se que estacionamento será restrito ao veículos oficiais do IAIS e ISE [Instituto Sócio Educativo], os diretores, chefes de departamento, visitantes oficiais e veículos em serviço de entrega de documentos”, comunica a circular.

A proibição gerou revolta nos servidores do Instituto. “Eu chego cedo todo dia pra cumprir o horário e colocava meu carro dentro do estacionamento. Meu veículo é um bem que comprei com suor, economizando. Agora não posso sequer deixá-lo em segurança dentro do estacionamento do local onde trabalho. É um absurdo”, disse um dos trabalhadores a reportagem do ac24horas.