Mega-Sena, concurso 2.125: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 32 milhões

Para quem ainda não sabe o que fazer neste fim de semana, a reportagem do ac24horas separou algumas dicas de diversão.

Neste sábado, 16, duas festas prometem agitar a capital acreana: Cê Acredita IV? e a Brasilidade.

Os organizadores da Cê Acredita? informam que embora a festa seja à fantasia, com tema medieval, não será exigido dos participantes irem a caráter.

Cinco atléticas comandarão o bar com suas mais variadas bebidas universitárias para embalar as oito horas de festa que tem nove atrações confirmadas. A balada inicia às 21h e será realizada no Parque das Acácias, Floresta Sul.

“Agora a grande viagem rumo a Tão Tão Distante se inicia. Preparem seus melhores feitiços e tragam suas espadas para um tempo onde as grandes lendas e mistérios podem se tornar realidade. Nesta festa à fantasia você vai viver a experiência de impérios, dragões, reis, bruxos e criaturas que dominavam os vales”, dizem os organizadores.

Outra opção será a Brasilidade, realizada no Bourbon Gastronomia & Balada fica ao lado da Concha Acústica no canal da maternidade (antigo Empório Pub). O evento começa por volta das 20 horas e seus organizadores prometem uma noite de muita música brasileira, sempre com um artista convidado e DJ’s da casa fazendo o maior baile de Samba Rock, MPB, Reggae, Samba entre outros estilos.

“Brasilidades e afins, e o nosso primeiro convidado é o cantor Chris Guto mandando todo seu suingue nesse sabadão! Na pista antes e depois as DJ’s Cau Bartholo e Nareza Barros assumem o baile brazuca e no bar sempre as melhores promoções”, destacam os promotores da festa.

No domingo, 17, a opção é curtir o almoço na orla do tradicional bairro da Base, ao som do samba de primeira feito pela galera do Bloco Sambase durante a realização do Costelaço do Bloco Sambase, a partir das 11 horas, no antigo Pagode da Base.

O evento terá os artistas Bruno Damasceno, Anderson Liguth e o grupo Samba Brothers como convidados da festa.