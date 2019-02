Cameli avisa que não vai permitir que “irresponsáveis” tentem denegrir a imagem de Alysson Bestene

A jovem Katrine Lopes da Silva, de 24 anos, foi morta com um tiro no início da tarde desta terça-feira (12), nos fundos de sua residência. O crime aconteceu na rua Jerusalém, no Conjunto Laelia Alcântara, na região do Calafate em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, a vítima estava caminhando na rua, quando foi seguida por três homens não identificados que estavam a pé. Katrine entrou nos fundos da sua casa e o trio invadiu o quintal, um deles de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a vítima no pescoço. Na ação uma criança saiu ferida no braço.

A Ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer pela mulher que já se encontrava morta.

Policiais Militares do 4°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram as investigações em busca de identificar os acusados.

Até o final desta matéria ninguém havia sido preso. A Polícia não soube informar a motivação do crime.