Nível do Rio Acre continua baixando na Capital neste sábado (16), informa Defesa Civil

Conforme medição divulgada pela Defesa Civil do Estado do Acre às 18 horas desta sexta-feira, 15, o volume das águas do Rio Acre não baixou, nem aumentou durante o dia de hoje. O nível permanece estável, com a marca de 12 metros, na capital, Rio Branco.

No entanto, em algumas cabeceiras do manancial, as águas sofreram elevação, como em Brasiléia, Xapuri e Capixaba. No início desta noite, registraram, respectivamente: 6,53 metros, 6,37 metros e 7,14 metros.

Somente Assis Brasil registrou um pequeno sinal de vazante, chegando a marca de 5,46 metros.

Os rios Espalha e Riozinho do Rola também permanecem estável: 9,47 metros e 14,10 metros.