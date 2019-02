Justiça do Trabalho confisca renda de rodada dupla da Copa do Brasil no Acre

As pendências judiciais do Rio Branco Football Club (AC), com ex-jogadores do clube, levaram a Justiça do Trabalho a confiscar a renda arrecadada nos jogos da rodada dupla da Copa do Brasil realizados, na última semana, no estádio Arena da Floresta.

Mais de R$ 20 mil foi confiscado e o Estrelão promete tomar medidas cabíveis para resolver situação já que a direção do time acredita que os outros times, Galvez, Bahia e ABC do Rio Grande do Norte, não devem ser prejudicados com decisão da justiça.