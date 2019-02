Governador em exercício quer mais empenho da equipe de secretários no atendimento à população

O governador em exercício, Major Rocha (PSDB), deve ficar no cargo pelos próximos dez dias. Ontem fez uma visita surpresa ao Pronto Socorro de Rio Branco verificando in loco a situação e ouvindo servidores e a população presente. As visitas devem continuar nas Upas e em outras áreas do governo. Enquanto estiver na função vai cobrar dos secretários mais empenho no atendimento ao povo que, segundo ele, depositou esperanças no governador Gladson Cameli (PP) e não pode ser frustrada. “De minha parte farei de tudo par melhorar as condições de vida das pessoas”, declarou.

. “Prefiro ficar ao lado dos que perderam do que do lado dos que se venderam”.

. Um pequeno recorte do discurso do ex-prefeito Marcus Alexandre na festa de aniversário dos 39 anos do PT.

. Os que perderam, todos já sabem, mas, quem foi que se vendeu?

. É o que muita gente quer saber?

. Na verdade, são muito poucos os que costumam aceitar o resultado das urnas quando não lhes é favorável.

. Ficam atrás de desculpas e de culpados!

. Com muita propriedade o ex-senador Jorge Viana e o presidente do PT, Cesário Braga, têm opiniões muito semelhantes:

. “O PT perdeu porque faltou votos”, diz o Jorge.

. “Foi o povo quem rejeitou o PT”, avalia Cesário.

. Só resta juntar os cacos, colocar as sandálias da humildade, promover a reconciliação interna e se preparar para novos desafios.

. “O trem da vida não para, nós é que vamos ficando no meio do caminho”, já dizia o Zé das Couves.

. Acabaram com o financiamento público de campanha por causa da Operação Lava Jato, que drenou dinheiro público para Partidos políticos.

. Criaram o Fundo de Campanha Eleitoral drenando dinheiro para candidatos laranjas, principalmente candidatas mulheres.

. O PSL, partido da sua santidade, o presidente Jair Bolsonaro, está atolado no charco de lama do desvio de recursos federais destinados a campanha.

. E agora, José!

. Não era para ser diferente?

. Disseste bem, era!!

. Tem um morador de rua com problemas de saúde mental que costuma ficar nas proximidades da biblioteca pública que fala para as pessoas que passam:

. Moço, dentro do Canal da Maternidade tem ouro de aluvião, sei porque já fui do garimpo da Serra Pelada.

. Uma mulher morena, gordinha, baixinha, carrancuda, bem despachada, que passava na hora respondeu:

. “Aquilo que senhor ver amarelo descendo nas águas do Canal da Maternidade não é ouro não, seu moço, é o retrato do descaso das autoridades com o saneamento básico em nossa cidade”.

. E foi-se…deixando o velho garimpeiro triste com seu ouro de tolo!

. Bem que o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), poderia mandar sua equipe ir na prefeitura de Brasiléia aprender como se realiza uma operação tapa buracos no inverno.

. Não dá nem para comparar.

. A propósito, o PT em Epitaciolândia rompeu definitivamente com o prefeito Tião Flores, nem o Carioca dá jeito.

. O odontólogo Cassius Clay Hassem será candidato a vereador na cidade em 2019.

Não falta convite dos partidos porque veem nele o potencial de crescimento dele.

. Atenção Dnit:

. O quadro de catapora da BR-317 se agravou!

. Quem é da política sabe que um candidato receber quase R$ 300 mil e tirar apenas seis votos é rolo.

. Mas, como diz o Zequinha da Zefa, tudo no mundo tem uma explicação, só não pra morte!

. Expliquem-se!

. Os deputados estaduais e federais comecem a preparar o bolso porque a romaria de pré-candidatos a vereador vai começar.

. O que vai aparecer de gente atrás de dinheiro para tentar viabilizar candidaturas a prefeito, vice e vereador não está escrito.

. A maioria absoluta não tem votos para encher uma carroça de boa.

. Na hora da conversa para conseguir apoio arrota filé tendo comido carne bife que não desfia.

. O deputado Eber Machado, que perdeu a eleição para deputado federal, não quer nem ouvir falar de política.

. A povo ingrato! Xô satanás!

. Até hoje me pergunto porque o bairro da Base não elege o Zé do Branco vereador?!

. Ele vem da zona rural arrebentando de votos.

. Se os moradores do bairro da Base quisessem teriam o Zé do Branco como seu representante.

. Seria um excelente parlamentar!

. O PT deveria parar com essa conversa mole de falar em fazer avaliação da derrota passada.

. Passado é passado!

. Deve se preocupar em resolver a crise interna, parar de lamber as feridas, massagear o peito dos magoados e tocar a bola para frente.

. Aliás, ao que parece é exatamente isso que o Cesário Braga está tentando fazer.

. O resta a chuva lava e leva!

. Por falar em chuva uma mulher com a casa alagada disse que estava com saudade do “chame chame”,

Segundo ela, na última enchente ele carregou cachorro, gato, galinha e pato para ela salvando a vida dos “bichim”.

. Tá cuidando um pouco da vida dele, dona Chiquinha!

. Um bom final de semana!