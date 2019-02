Após visita de Rocha ao PS, aliados de Gladson acusam vice de fogo amigo e disparam notas em favor de secretário Alysson

Uma ala do Progressista, partido do governador e dos “Bestenes” tomaram a iniciativa do governador em exercício Major Rocha (PSDB) em fazer uma vista ao Pronto Socorro e ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) como uma afronta ao secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Durante a visita, o governador denunciou as condições da unidade, mostrando que o local sofria reflexos da ineficiência de gestões passadas. Contudo, os aliados do partido do governador Gladson Cameli parecem não ter entendido o gesto de Rocha e abarrotaram as redes sociais com notas acusando Rocha de “fogo amigo” e manifestando solidariedade ao secretário de Saúde.

A Juventude do PP além de acusar o vice-governador, acusou e atacou também a mídia local e ao site ac24horas que só cumpre sua função social de informar os fatos. Para esse grupo, ficou claro que a titularidade do cargo pertence única e exclusivamente à Gladson.

É proibido cobrar zelo da coisa pública?

“A Juventude do Progressistas, vem a público se manifestar em favor do Séc. de saúde Dr. Alysson Bestene que nos últimos dias vem sofrendo uma série ataques através da mídia local onde tentam a qualquer custo transferir os gargalos da má gestão petista ao mesmo. Parabéns Dr. Alysson em exatos 34 dias de gestão é visível os resultados. A matéria do site ac24horas onde cita a visita do Vice-Governador ao Huerb, é muito tendenciosa. “Portas Quebradas, Falta de Profissionais e Verticalização do Huerb abandonada”. Quer dizer então que o que não foi feito em 20 anos o Dr. Alysson tem que resolver em 34 dias de trabalho? Alô vice-governador Major Rocha fale ao ac24horas, que o Dr Alysson está trabalhando e também não tem uma Varinha Mágica”, diz parte da nota dos jovens progressistas.

A ala feminina da legenda também entrou na onda e, em nota assinada por Claire Cameli, prima de Gladson e presidente do PP mulher, afirma que Bestene, “em 54 dias não tem medido esforços em melhor atender os problemas sociais do Estado do Acre, principalmente no que tange à saúde, nossos hospitais e o atendimento de nossa população que são uma prioridade para nosso governo. Estamos atentos nas medidas necessárias para amenizar o mais rápido possível os problemas de gestão em saúde”.