Acre vai ganhar voo sem escala para Manaus e Peru; saiba mais

A MAP Linhas Aéreas, sediada em Manaus, pretende iniciar no segundo semestre deste ano operações no Acre. O estado é atendido com rotas das das empresas Gol e LATAM (antiga TAM), motivo de o estado ter as passagens mais caras do Brasil. Os voos serão de Manaus para Rio Branco. A mesma aeronave decola em seguida para Puerto Maldonado, no Peru. Ou seja, o Acre terá voos sem escalas para mais dois destinos.

O voo de Puerto Maldonado retorna para Rio Branco antes de a aeronave seguir para o Amazonas. Nos próximos dias a companhia vai divulgar detalhes de sua entrada no mercado do Acre e a data do início da venda das passagens aéreas. A companhia já atua nos estados do Amazonas e Pará. Ao todo são 14 destinos nos dois estados.

A MAP usa em suas rotas o modelo turboélice ATR-72, com 70 assentos. (veja foto) O voo da companhia pode forçar na redução dos preços das passagens aéreas. A Gol já oferece voos sem escalas de Rio Branco para Manaus. Essa rota deixará de ser operado entre os meses de abril e junho, mas em julho será retomado.

PROMOÇÃO RELÂMPAGO PARA SÃO PAULO DE NOVO VOO

Nesta sexta-feira a LATAM voltou a a lançar promoção dos novos voos sem escalas de Rio Branco para Guarulhos, na Grande São Paulo. Os voos começam no dia 4 de abril e serão diários. Em várias datas é possível garantir as passagens de ida e volta por R$ 964, valor com as taxas de embarques incluídas. Mas atenção! Garanta logo as sua viagem já que são poucos assentos com descontos. Você ainda encontra descontos em vários hotéis de São Paulo. Confira no final.

