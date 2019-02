Trio é preso acusado de tráfico de drogas no município de Cruzeiro do Sul

Mais um crime com característica de execução contra mulher foi registrado na noite de quinta-feira (14). A jovem Dulcione de Sousa Silva, de 21 anos, foi encontrada morta, com marcas de tiros de escopeta. O crime aconteceu na rua 21 de Dezembro no bairro Nair Araújo, no município de Feijó, interior do Acre.

A vítima foi encontrada por populares que acionaram a Polícia Militar. Vizinhos disseram ter ouvido um disparo de arma de fogo e ao saírem de suas casas para averiguar o que tinha acontecido se depararam com a mulher morta dentro de uma casa.

De acordo com informações repassadas a Polícia, três homens encapuzados, dois invadiram a residência e um deles de posse de uma escopeta efetuou um disparo contra a mulher. O terceiro homem envolvido no crime ficou na espera do lado de fora da casa.

Pela cena do crime, a polícia acredita que os executores da jovem a colocaram de joelho ou sentada na hora que foi baleada.

Segundo informações de vizinhos, a jovem estava morando com uma senhora, que não era a mãe dela, depois de uma separação e, no momento do crime, estava sozinha na residência.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos da equipe do Instituto de Criminalística da Polícia Civil que removeram o Corpo. Ninguém foi preso até esta sexta-feira (15).

O caso será investigado pela Delegacia do município.