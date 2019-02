Trabalhadores da construção civil denunciam empresas por falta de pagamento

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre apresentou denúncias ao Ministério do Trabalho Estadual apontando empresas que estão em atraso de pagamento desde dezembro do ano passado.

Uma delas, trata-se da empresa Apurona-Eireli, denunciada pelo Sindicato ao órgão no dia 7 de fevereiro de 2019 e que até agora não obteve soluções. De acordo com a nota, a empresa vem atrasando o pagamento dos trabalhadores, além de não oferecer as devidas condições para dar sustento às suas famílias.

“Desta forma, este sindicato representante legal dos trabalhadores, pede uma fiscalização no escritório da referida empresa e que os direitos dos operários sejam garantidos”, diz a nota, assinada pelo presidente da categoria, José Aldemar Moura de Assis.

A empresa está com obra em andamento na rua Colômbia, bairro bosque em Rio Branco. Segundo o presidente do sindicato, o impasse com a empresa denunciada já vem de muito tempo, mas que ela não é a única. “Mais de 80% das empresas estão com pagamentos de obras públicas. Todas alegam falta de repasse da prefeitura e do Governo do Estado”, diz Assis.

De acordo com ele, há trabalhadores que ainda não receberam nem o salário de dezembro, nem o décimo terceiro salário referente ao ano de 2018. “Tentamos fazer negociação com as empresas, mas nada fica resolvido. Pedimos fiscalização em cima disso porque o descaso é muito grande na nossa categoria”.

O sindicato relata que possui mais de mil processos de trabalhadores da construção civil na justiça. “Nem mesmo as construções do Governo que estavam previstas para o início deste ano não temos previsão de iniciar, pois o governador Gladson Cameli decidiu frear as obras. Esta é a realidade que muitos trabalhadores representados pelo Sindicato estão enfrentando”, lamenta o presidente do sindicato.