Secretaria de Turismo irá decidir o futuro do Museu dos Povos Acreanos

Entre as heranças deixadas pelo governo de Sebastião Viana ao seu sucessor, Gladson Cameli (PP), está a finalização do Museu dos Povos Acreanos. O questionamento que fica é: “O que será do Museu agora?”. Ao ac24horas, a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre revelou o que a gestão do atual governo pretender fazer com a construção, que está praticamente parada.

Conforme a própria secretária, o Museu está sendo construído com recursos do Banco Mundial. “A secretaria de planejamento ficou de conversar com representantes do Banco Mundial para verificar de que maneira irão finalizar a obra”, afirma Eliane Sinhasique.

A secretária revelou a intenção da secretaria em resolver se esse espaço vai ser, de fato, usado como Museu ou se o Governo do Estado teria interesse em utilizar o espaço para outro tipo de empreendimento ou órgão público.

Mas ressaltou: “Já se gastou muito dinheiro nesse Museu. Acredito que devemos terminar a obra e colocá-lo para funcionar. Precisamos de um grande espaço de memória para ser um ponto turístico na capital”. Garantiu Sinhasique.

Conforme última visita técnica realizada, ainda, no governo de Sebastião Viana, ano passado, o espaço está 80% concluído. Todo o projeto para instalação do museu – desde a construção até a compra de equipamentos tecnológicos interativos – apresentou valor estimado de investimentos na ordem de R$ 34 milhões.