Saudosismo vesgo não pode trazer de volta o que não prestava no passado

Ao impedir a realização do carnaval na avenida Brasil a prefeita Socorro Neri (PSB) tem toda razão. Parece que alguns seguimentos do governo Gladson Cameli (PP) estão contaminados por um saudosismo imbecil, como se tudo o que foi feito nas gestões do PT desde Jorge Viana, Angelim e Marcus Alexandre não prestasse para nada. Entre as grandes conquistas da cidade está o carnaval no Arena da Floresta e nos bairros. Carnaval, aglomerado de gente, tem que se evitar violência, mortes, acumulo de lixo e ter zelo pelas ruas e praças. Consultem com a PM e vejam o resultado. Nos últimos carnavais de bairro, por exemplo, não aconteceu assassinatos. É um período de relativa paz. Isso é quase um milagre nesse mar de bestialidade em que vivemos.

. O carnaval nos bairros foi criado pela Fundação Garibaldi Brasil e deu muito certo.

. Até estabeleceu na cidade em um período de relativa paz.

. A princípio, eu mesmo fui contra, achando que estimularia a violência, mas fui derrotado pelos fatos.

. Quando comecei a checar os números da PM sobre violência e mortes durante o período da festa, fiquei muito feliz.

. Cheguei, inclusive, a parabenizar pelo meu programa de TV o autor da ideia (à época) o Rodrigo Forneck, hoje vereador.

. Mas tem tudo é acerto:

. Por exemplo: acabar com a Secretaria de Esportes da Prefeitura, na minha modesta opinião, foi um erro grave.

. Era par melhorar e não acabar!

. Mas…o rio da vida segue seu curso!

. Me contaram que em uma determinada Secretaria tiveram que chamar o Corpo de Bombeiro par desgrudar uma petista, há vinte anos sentada na mesma cadeira.

. Foi um Deus nos acuda, ela tinha ficado com a parte glútea pregada!

. Nem mesmo o Ribamar consegui tirar a mulher!

. Foi uma confusão daquelas, diz que usaram até serra elétrica!

. A cadeira não serviu para nada…

. Quanto a mulher, os médicos recomendaram uma aposentadoria.

. Colocaram uma cadeira nova e uma petista nova no lugar!

. Foi outro Deus nos acusa por lá!

. Sabe da última previsão, Damião?

. Não!

. O Ribamar Trindade será conselheiro do TCE um dia não muito distante!

. Quem disse?!

. A Cigana Bernadete, lá do Papoco!

. Tem uma guerra surda e virulenta de bastidores do PP contra o PSDB, principalmente na Secretaria de Saúde!

. Anotem: Não vai terminar bem para o PP.

. A curto prazo o PP ganha, a médio e longo perde feio!

. O ex-deputado Luís Hassem, o “Maninzin”, será candidato a prefeito em Epitaciolândia ano que vem!

. Já foi benzido pelo padre, ungido pelo pastor e o delegado é amigo dele!

. Por falar em eleição municipal, o PSDB não abre mão de disputar a prefeitura de Rio Branco!

. O PSD do Petecão, também não!

. O Democrata do Alan Rick, idem!

. O Roberto Duarte do MDB…

. O PT do Daniel Zen…

. O PSB da prefeita Socorro…

. Só falta o ex-vereador Cabide!

. Deputado que largava o pau nos couros do governo passado fez um desabafo essa semana para alguns jornalistas na Assembleia Legislativa.

. Ser governo é bem diferente de ser oposição!

. E é porque está só começando!

. Se o Gladson for candidato à reeleição o Rocha vai para o Senado!

. Se o Gladson se afastar para disputar o Senado o Rocha é candidato a governador sentado na cadeira executiva com a caneta carregada de tinta na mão.

. Já dizia, o ex-prefeito Luís Pereira:

. “Na política o jogo é bruto”.

Encontro uma senhora no saguão da Assembleia Legislativa indignada, revoltada e injuriada:.

. “Qual foi o jumento sem mãe que tirou o seu Zé dos Santos do Acre Previdência”.

. Sei não, dona Maria!

. A oposição que acaba de chegar ao poder tem que parar com esse saudosismo sem pé e nem cabeça.

. Essa história de que, “naquele tempo tudo era bom”, era não!

. No Pronto Socorro, por exemplo, os ratos comiam os pés dos hansenianos vivos!

. A praça da Bandeira (o novo mercado velho), por exemplo, era uma pocilga!

. A praça na frente do Palácio e Assembleia era um pardieiro que só fedia e fezes e urina.

. Aproveita o que o PT deixou de bom, o que não presta joga fora e inventa outras coisas novas.

. Só não pode ser pior do que as administrações petistas!

.Ufa!

. Uma boa sexta!