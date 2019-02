Rio Acre tem subida de nível nas cabeceiras e vaza 2cm na capital marcando 12 metros

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulgou nesta quinta-feira, 14, um boletim informativo com dados registrados na Semana Epidemiológica realizada no período de 20 a 26 de janeiro de 2019.

De acordo com o documento, o município de Rio Branco registrou, até à Semana Epidemiológica, 1.150 casos notificados de dengue, sendo destes 236 confirmados, representando um aumento de 308% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 282 casos suspeitos.

O relatório mostra que na Semana Epidemiológica houve registro de casos em aproximadamente 93 bairros da capital. O bairro Calafate foi o local em que houve maior número de casos, 12, seguido do bairro Belo Jardim, com 11 casos registrados.

Entre as unidades de saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da Sobral e do 2º Distrito, foram as que mais notificaram casos da doença, com 91 e 82 casos, respectivamente.