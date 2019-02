Prefeitura do município de Feijó abre processo seletivo para contratação de Médicos

Alegando estar seguindo “análise técnica baseada no Código de Posturas do Município”, a Prefeitura de Rio Branco emitiu comunicado na noite de quinta-feira, 14, no qual justifica o veto à realização do Carnaval na Avenida Brasil, ser baseado nos problemas que o evento geraria ao funcionamento do trânsito e do transporte coletivo e ao patrimônio público.

A gestão municipal pontua que não vetou a festa, cabendo, portanto, aos organizadores indicarem outros locais para a realização da folia momesca, desde que “não afetem a mobilidade urbana, o funcionamento da cidade e o bem estar dos munícipes”, sugerindo como opções o estacionamento da Arena da Floresta e o calçadão da Gameleira, locais que já foram endereço da festa em outros carnavais.

Confira a nota:

A Prefeitura de Rio Branco esclarece que recebeu, na tarde desta quinta-feira, ofício da Casa Civil do Governo do Estado solicitando a interdição da Avenida Brasil, no período de 26 de fevereiro a 6 de março de 2019 (9 dias), para a realização do Carnaval.

Após análise técnica baseada no Código de Posturas do Município, a Prefeitura comunica que concluiu ser inadequada a realização do Carnaval na Avenida Brasil, no centro da cidade, face aos problemas que um evento dessa magnitude geraria ao funcionamento do trânsito e do transporte coletivo e ao patrimônio público, caso se realizasse no logradouro público solicitado.

A Prefeitura esclarece ainda que não lhe cabe decidir sobre a realização do evento ou não, e recomenda aos organizadores que identifiquem outros locais que não afetem a mobilidade urbana, o funcionamento da cidade e o bem estar dos munícipes, como, por exemplo, o estacionamento da Arena da Floresta ou mesmo o calçadão da Gameleira.

Rio Branco, 14 de fevereiro de 2019.

