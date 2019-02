Plácido de Castro encontra saída econômica para o Acre: plantar café

A morte de Leoneldo Rodrigues da Silva, vulgo “Canjerê”, considerado um dos principais Conselheiros da facção criminosa Bonde dos 13, ocorrida no final da tarde desta sexta-feira, 8, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco, desencadeou uma série de ataques durante toda a noite e parte da madrugada deste sábado, 9.

Em busca de revidar a perda, faccionados do B13 foram acionados para dar o troco nos membros rivais do Comando Vermelho, facção criminosa que vem dominando o tráfico de armas e drogas no Estado.

A inteligência da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, já sabia dos efeitos que a morte de um líder da facção causaria e iniciou o monitoramento pelas ruas de Rio Branco, mas mesmo assim não foi capaz de evitar as represálias. A primeira resposta ocorreu no bairro João Eduardo, quando Antônio Israel Pessoa Costa, 31 anos, foi morto com um tiro em frente a sua casa, na rua Jerusalém. O crime teria sido cometido por uma dupla em uma motocicleta.

Momentos depois, um casal também usando uma motocicleta realizou uma série de disparos contra três pessoas que estavam sentadas na calçada, na rua Euclides da Cinha, no bairro Esperança. Wendel da Rocha Oliveira, de 38 anos, Josimar Nascimento Santos, 40 anos, e outro identificado apenas como Manoelzinho, foram baleados e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A expectativa é que os ataques continuem durante este final de semana. As forças de Segurança Pública estão cientes da situação e já começam a destacar agentes para ações coordenadas nos bairros periféricos de Rio Branco.

SUSPEITO DE MATAR CONSELHEIRO É PRESO

Os Policiais Militares do 2°Batalhão prenderam no final da tarde desta sexta-feira (8), Anderson da Rocha Santos, de 19 anos. Ele é um dos suspeitos de ter executado com três tiros Leoneldo Rodrigues da Silva, vulgo “Canjerê”, e ter ferido um outro homem com um tiro nas costas, em frente um bar na rua Ayrton Senna, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

A Polícia estava em ocorrência no conjunto Rosalinda quando soube do homicídio. As autoridades receberam as características dos acusados e conseguiram chegar até Anderson que estava com uma motocicleta roubada, a mesma usada nos crimes contra as vítimas no Belo Jardim. O comparsa de Anderson conseguiu fugir.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.