Tarauacaenses denunciam abandono da cidade e MPE abre procedimento para apurar responsabilidade da prefeitura

Com as ruas de Tarauacá intrafegáveis, tomadas pela lama e cheias de buracos, os moradores da cidade clamam por providências e denunciam a ineficiência da prefeitura da cidade. As queixas dos tarauacaenses levou o Ministério Público do Estado (MPE) a abrir procedimento para apurar as responsabilidades da gestão municipal.

As queixas são de munícipes de toda a cidade. No bairro Copacabana, a comunidade pede intervenção na Avenida Avelino Leal, alegando que a via não oferece condições de trafegabilidade para pedestres e veículos.

No bairro Ipepaconha, os moradores bloquearam a via principal de acesso a comunidade em manifesto a situação crítica da via.

A situação tem revoltado os tarauacaenses a tal ponto que a professora Mara Mattos, expressou sua indignação em artigo publicado no Blog do Accioly. No texto, a educadora afirma que os moradores não sabem mais o que fazer. “As ruas estão esburacadas, abandonadas, enlameadas, sem esgotos e sem contar que não há iluminação publicas em quase todos os bairros. Não sabemos mais se temos ou não prefeita em nosso município”, declara Mara Mattos.

A professora prossegue destacando que a situação mais grave diz respeito às condições que se encontram as ruas.

“A única desculpa que temos é que temos que esperar o verão. Creio eu que daqui para o verão não existirá mais ruas, principalmente a minha rua, Capitão Hipólito, bairro Triangulo, que é a principal entrada do município. Ela está um caos. Logo teremos que deixar nossas bicicletas, motos e carros para andar de botas, cavalos e burros. O único trabalho que fazem é tapar os buracos, jogar areia e pronto. Sendo que uns 10 dias já esta na mesma situação”, expõe Mara