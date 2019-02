Rombo na Previdência do Acre pode chegar à casa de R$ 1 bilhão no Orçamento do Estado

“O rombo no sistema de previdência do Acre, o Acreprev, pode estourar e subir de R$ 500 milhões para cerca de R$ 1 bilhão este ano. O alerta foi feito pelo deputado Luís Tchê (PDT). Segundo ele, centenas de servidores preocupados com as reformas que haverá nos planos nacional, estadual e municipal estão correndo para se aposentar. “Mais de 40% dos funcionários estão em condições de se aposentarem proporcionalmente”, advertiu, salientando que a Assembleia Legislativa não pode se eximir da responsabilidade de ajudar a resolver essa situação.

Luís Tchê lembrou que esta semana recebeu a notícia de que o rombo no casco do Orçamento do Estado, por conta do déficit da previdência, subiu de cerca de R$ 40 milhões para mais de R$ 60 milhões. “Se o déficit chegar aos R$ 80 milhões mês vamos ultrapassar a fronteira de R$ 1 bilhão rapidamente ocasionando a insolvência do Estado”. Por isso, de acordo com ele, está convocando os deputados a tratarem do assunto antes que seja muito tarde. Para Tchê, chegou o momento do Poder Legislativo se debruçar sobre os graves problemas do Acre e sair do debate político miúdo.

Para calafetar o rombo no navio da previdência, inicialmente Tchê vai propor uma ampla audiência pública envolvendo todos os seguimentos. Adiantou que uma de suas principais preocupações é com a falência do sistema que vai prejudicar seriamente os funcionários inativos e também os ativos como aconteceu com a crise financeira da Grécia em 2009, que chegou a abalar a economia global.

“Se o governo federal, os Estados e os municípios não fizerem reformas em seus sistemas previdenciários a situação vai se agravar ainda mais”, disse, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) recorreu a proposta do candidato do PDT a presidência Ciro Gomes. O requerimento para a realização dessa audiência pública será apresentado no início da próxima semana depois da definição das comissões permanentes do Legislativo.