Ponte do Madeira deve ser entregue no segundo semestre deste ano

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14, traz, entre as mais de 20 nomeações com cargo comissionado no governo, a pedagoga Hebe Cristina Bezerra de Souza Cameli.

Hebe Cristina é esposa de um dos filhos de Orleir Cameli, praticamente prima de Gladson Cameli. A conterrânea do atual governador do Estado, que também é de Cruzeiro do Sul, está nomeada para exercer cargo em comissão com CEC-6 na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE).