Medição das 18 horas revela aumento no nível de toda a bacia do Rio Acre

Como previsto pela Defesa Civil do Estado mais cedo, às 18 horas desta quinta-feira, 14, as medições divulgadas pela Agência Nacional de Águas (ANA) revelaram aumento no nível de toda a bacia do Rio Acre.

Em Rio Branco, o nível do Rio marca no início desta noite 12 metros, três centímetros a mais que a marcação realizada às 15 horas. As maiores elevações no volume de água ficaram registradas na região do Alto Acre.

Assis Brasil subiu 69 milímetros e marca, agora, 5,64 metros. Brasileia também subiu, registrando nesta noite a marca de 3,31 metros.Em Xapuri, o nível da água já atinge a marca de 5,78 metros.

O Riozinho do Rola foi o único que registrou vazante na medição das 18 horas e está com 14,22 metros. Enquanto isso, o Rio Espalha subiu e está com 9,31 metros desde às 18 horas.