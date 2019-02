Marechal Thaumaturgo registra deslizamentos de terras

Com as intensas chuvas registras na região do Alto Juruá, a cidade de Marechal Thaumaturgo tem enfrentado deslizamentos de terras que já atingem mais de 100 moradias. Diante da situação, a prefeitura do município decretou situação de emergência e aguarda o reconhecimento do decreto por parte do governo do Estado.

A gestão do município informa que 27 famílias já foram retiradas de seus imóveis por risco de desabamento e encaminhadas para abrigos, casas de familiares ou para aluguel social.

Isaac Pyiãnko, prefeito da cidade, declarou que já se articula junto aos órgãos do governo para que pessoa prestar a devida assistência a comunidade.

Escolas da rede pública de ensino estão sendo utilizadas para abrigar as vítimas dos deslizamentos, por isso, a gestão municipal precisou adiar o início do ano letivo no município.

Marechal Thaumaturgo localiza-se no extremo ocidente do Acre e é um dos municípios do Acre de difícil acesso, sendo possível chegar à região apenas por via fluvial ou aérea. A região localiza-se numa área de vale, por isso, com as imensas chuvas os deslizamentos causam transtornos ao moradores.