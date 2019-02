Irmão de Gerlen ganha cargo em comissão com salário de R$ 10.500

O escolhido da vez para exercer cargo em comissão no governo de Gladson Cameli (PP) foi nada menos que o irmão do deputado estadual Gerlen Diniz, também do Progressista.

Em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 14, viu-se um sobrenome familiar ao do deputado, mas, até então, ninguém imaginava que se tratava do irmão do parlamentar: Gene Glenn Diniz Andrade, agraciado com o cargo de chefe de Departamento na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

A nomeação, que entrega um salário bruto de R$ 10.500 à Gene, irmão do deputado, vem logo depois dos elogios rasgados pelo parlamentar ao atual governador, proferidos durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) esta semana.

O deputado Gerlen Diniz também conseguiu nomear o tio Manoel Gerônimo Filho para uma das diretorias do Detran.