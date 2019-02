Governo quer tratorar deputados de oposição nas comissões permanentes da Aleac

O governo resolveu usar o rolo compactador e tratorar a oposição na Assembleia Legislativa. Depois da peia de 7 X1 na estreia dos debates na tribuna, a reação veio para sufocar a oposição, inclusive em todas as comissões. O líder, deputado Gerlen Diniz (PP) apoiado por parlamentares da base disse que, “o governo vai presidir todas as comissões da Assembleia”. Bom, isso nunca aconteceu antes porque a lei é clara: há que se respeitar a proporcionalidade dos partidos com assento na Casa. A oposição, por sua vez, vai tentar usar a seu favor a legislação que resguarda os direitos da minoria. “Temos duas estratégias para enfrentar o governo na formação das comissões, só não podemos revelar agora”, disse o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B). Aguardar para ver!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) é qualificada para o cargo, além disso é uma pessoa muito educada.

. Não esperem da coluna ataques rasteiros, levianos, baixos!

. As críticas sempre serão no plano político e nunca no pessoal.

. Aliás, foram muitos os petistas que aprovaram o comentário isento, imparcial e correto (na análise) sobre as nomeações dos amigos (e assessores) de Tião e Jorge Viana.

. O governador Gladson Cameli, por exemplo, tem elogiado a postura crítica da coluna que, segundo ele, tem ajudado muito o governo.

. Quer um bom exemplo:

. Quando o Luís Carlos (Blog do Crica) sugeriu que ele suspendesse as nomeações para avaliar a possibilidade de convocar os concursados da Policia Militar e Civil.

. O Gladson assimilou a crítica e atendeu a sugestão!

. Ponto!

. O MDB é uma grande incógnita política para as eleições de 2019!

. Chama o Flaviano!

. Chama o Ribamar também, se quiser!

. O Flaviano e o Ribamar jogam no mesmo time e o contrato vai até 2022, podendo ser prorrogado.

. O ambiente aqui no ac24horas é democrático!

. O Secretário de Agricultura, doutor Paulo Wadt, não precisa ser lembrado que está em um cargo por indicação política.

. Foi nomeado atendendo solicitação da deputada federal Mara Rocha (PSDB); não há desonra nisso.

. A confiança é uma via de mão dupla!

. Por nada!

. Dona Chiquinha, da pensão do mercado, disse que ouviremos falar muito nos próximos anos em uma empresa de Rolim de Moura, a Agro Mais.

. Vai cuidar do feijão Chiquinha, antes que queime!

. O que é que tu entendes de Agronegócio, sua desconjuntada?!

. Onde já se viu, vai fazer um café amargo pro Roxim!

. Perguntei para o deputado Daniel Zen (PT) se ele poderia ser candidato a prefeito de Rio Branco ano que vem?

. Ficou só olhando de soslaio e não respondeu nada, mas riu com o canto da boca.

. O que é soslaio?

. Olhar com o rabo do olho, oblíquo, de esguelha, través e viés.

. Ei…

. Fala!

. Sabia que o governador Gladson determinou a volta do secretário de Polícia Civil, delegado Rêmulo Diniz, para a Secretaria de Polícia Civil?

. Reassume essa semana, recebeu um “nada consta”!

. O que tem de gente arrependido nas redes sociais por ter votado no presidente Jair Bolsonaro não é brincadeira.

. O ministro da Fazenda do Jair, Paulo Guedes, quer acabar com todos os subsídios do setor agropecuário.

. Segundo o Paulo Guedes, “esses caras quebraram o Brasil”.

. Chama a Dilma…

. …ou vai na igreja pedir perdão pra Deus!

. O presidente do PT, Cesário Braga, está parecendo o Papa Francisco pregando a conciliação entre os irmãos petistas.

. A propósito, a entrevista do Cesário no BAR DO VAZ fez um grande sucesso entre amigos e inimigos, internos e externos.

. Como dizia seu João Cambão, “filho na vida ninguém nunca perde, ou ganha ou aprende”.

. Pois é, perdendo e aprendendo!

. Eu mesmo já aprendi muito!

. O café hoje é com os deputados Nicolau Júnior e Luís Gonzaga!

. Ia esquecendo, tem CPI na Câmara!

. Como diz o amigo Martinello, “a cobra vai fumar e a jiripoca vai piar”.

. Bom dia!