Funcionários terceirizados da prefeitura denunciam atrasos em pagamentos de salários

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na noite desta terça-feira, 12, a lista do aprovados na segunda fase do XXVII Exame de Ordem Unificado. De acordo com a lista, 35 novos membros integrarão, a partir de agora, a OAB seccional Acre.

Em publicação em sua página numa rede social, o presidente da OAB/AC, Erick Venâncio parabenizou os aprovados e pontuou que serão 35 colegas que “se somarão às fileiras da advocacia acreana”.

Confira a lista de aprovados