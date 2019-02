Câmara Municipal de Rio Branco cria CPI para investigar a Empresa de Serviços Urbanos

As secretarias da Gestão Administrativa (SGA) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tornaram públicos os resultados finais dos pedidos de atendimento especial, lista dos candidatos que se declararam com deficiência, respostas aos recursos interpostos, lista final das inscrições deferidas e a consulta aos locais de provas dos processos seletivos para professores e assistentes educacionais temporários.

Os onze editais foram publicados na edição do Diário oficial do Estado do Acre (DOE) desta terça-feira, 12, e também estão disponíveis no site da banca organizadora dos certames, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

As provas

As provas objetivas terão duração de 3h30 e serão aplicadas no próximo domingo, 17. Os portões dos locais de realização das provas serão abertos às 7h20 e fechados às 8h20, observando-se o horário do Acre.

O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, portando documento oficial e original de identificação, com antecedência mínima de uma hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões.

O candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.