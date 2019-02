Adolescentes matam garça no Horto Florestal e SEMEIA repudia

Um levantamento revelou que já foram retirados das ruas, praças e córregos de Rio Branco cerca de 4.850 toneladas de resíduos. O dado, da própria prefeitura da capital, ressalta que o montante foi somente neste ano.

Segundo a gestão municipal, a remoção se faz necessária para evitar o acúmulo de resíduos, que podem causar transtornos como enchentes, e servir de criadouro para mosquito transmissor da dengue, tendo em vista que a região enfrenta período de chuvas constantes.

Nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), responsável por esse trabalho, estão atuando na limpeza de córregos próximos no bairro mocinha Magalhães, e no Conjunto Esperança recebem ações de limpeza. Após a conclusão do trabalho nesses bairros, os trabalhadores seguem para executar a remoção de resíduos na região da Baixada do Sol.

Nos primeiros 44 dias deste ano, a Prefeitura informa que ações como essa já foram realizadas em ao menos oito bairros da Capital. São eles: São Miguel, Estação Experimental, Conjunto Esperança, Procon, Jardim Primavera, Tancredo Neves, Jorge Lavocat.

Para que a ação transcorra de maneira eficiente, a s equipes a prefeitura estabeleceram um didática que consiste em realizar a roçagem e capina num bairro, enquanto no outro é retirado o entulho.

Outra alteração que permite agilidade ao processo é o reforço na coleta de lixo domiciliar, que normalmente ocorre em dias alternados.