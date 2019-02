Polícia monitora possiveis ações criminosas após Marcola ser transferido para RO

A festa de 39 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre promete ser animada do começo ao fim. No final da tarde desta quarta-feira, 13, na sede do partido, localizada no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, centenas de militantes se reúnem para as comemorações.

Ao som de Carimbó e forró, militantes e políticos da sigla que comandou o Acre por 20 anos se confraternizam com gritos de ordem, e, claro, sempre relembrando o seu principal líder, o ex-presidente Lula que está preso desde o ano passado.

Um barzinho batizado de “Lula Livre” chama atenção na festa. Bebidas são comercializadas ao preço de R$ 3,50. Parte do dinheiro arrecadado será utilizado para o custeio das despesas do partido.

Entre os convidados presentes no início do evento, estão o deputado Daniel Zen, o vereador Rodrigo Forneck e ex-secretários dos governos do PT. Até mesmo a campeã do BBB do ano passado, Gleici Damasceno se faz presente e dançou ao som do Carimbó.