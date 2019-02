Rio Branco empata com o Bahia e fica de fora da Copa do Brasil

Sem brilho – e com uma dose de sufoco -, o Bahia está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Dentro da Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), a equipe empatou com o Rio Branco em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (13), na estreia da competição nacional. O camisa 9 Gilberto marcou duas vezes, enquanto Laécio e Custódio fizeram os gols do time acreano. Na próxima fase, o adversário será o Santa Cruz-RN.

O JOGO

Aproveitando o nervosismo inicial do Rio Branco, o Bahia se impôs e criou uma grande chance logo aos sete minutos. Após passe em profundidade de Gilberto, Élber avançou em velocidade, tirou do goleiro Juninho, mas finalizou para fora.

Gilberto aproveita falha bizarra do Rio Branco e abre o placar

Logo após a chance perdida por Élber, o Esquadrão de Aço saiu na frente. Moisés cruzou na área, a defesa do Rio Branco se atrapalhou após choque com Gilberto e a bola foi mansa para a rede.

Ex-Bahia, Laécio empata o jogo

A famosa “lei do ex” fez valer na Arena da Floresta. Aos 14 minutos, o centroavante Laécio recebeu cruzamento rasteiro e bateu para defesa de Douglas. No rebote, o camisa 9 conseguiu vencer o arqueiro e saiu para o abraço.

Aos 18, em cobrança de falta, Jackson bateu falta com categoria e acertou o travessão do Rio Branco. Na sobra, a defesa do Estrelão levou a melhor.

O Rio Branco deu um susto no Bahia aos 30 minutos de jogo. Com total liberdade, Alex recebeu de frente para Douglas na grande área, mas chutou por cima da meta, decepcionando a torcida local.

Élber perde grande chance

Aos 44, após boa jogada do Bahia, Artur aproveitou a sobra da bola, cortou para o lado e chutou cruzado. A redonda encontrou Élber sozinho, de frente para o gol, mas o camisa 7 pegou mal e errou por muito a finalização.

Segundo tempo

O Rio Branco começou em cima. Após bola cruzada na área do Bahia, Jackson cabeceou para o alto, Lucas Fonseca tentou dominar, falhou e a bola ficou com Laécio, que chutou fraco, sem dar trabalho para o goleiro Douglas. Aos 13 minutos, foi a vez do Bahia. De fora da área, Douglas Augusto recebeu de Gregore, arriscou a bola passou ao lado do gol.

Juninho salva o Rio Branco

Aos 22 minutos, Shaylon bateu escanteio na primeira trave, Jackson cabeceou e o goleiro Juninho fez um milagre para evitar o segundo gol do Bahia.

Gilberto marca o segundo do Bahia

O Bahia voltou a liderar o placar aos 25 minutos. De fora da área, Douglas Augusto bateu com força, Juninho espalmou para a frente e o artilheiro Gilberto não teve dificuldade para balançar a rede no rebote.

Custódio empata o jogo

Aos 44, o Estrelão empatou o jogo. Após boa jogada, Doka Madureira deu grande passe para Custódio, que invadiu a área e bateu com força para o gol. O goleiro Douglas não teve chances de evitar o tento.

FICHA TÉCNICA

Rio Branco (AC) 2 x 2 Bahia

Copa do Brasil – 1ª fase

Local: Arena da Floresta, em Rio Branco

Data: 13/02/2019 (quarta-feira)

Horário: 22h30 (horário de Salvador)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Michael Stanislau

Gols: Gilberto (duas vezes) (Bahia) / Laécio (Rio Branco)

Cartões amarelos: Guilherme, Jackson (Bahia)

Rio Branco: Juninho; Nandinho, Gilson, Rafael e Ítalo; Bahia, Everton, Alcione (Geovani), Doka Madureira e Kanu; Alex (Chay) e Laécio (Custódio). Técnico: João Mota.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Douglas Augusto; Artur (Iago), Guilherme (Shaylon) e Élber; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

