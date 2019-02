Prefeita Socorro Neri presenteia o PT no aniversário nomeando ex-assessores de Jorge e Sebastião Viana

A prefeita Socorro Neri (PSB) no uso de suas atribuições legais resolveu nomear os assessores mais próximos do ex-governador Tião Viana e do ex-senador Jorge Viana, do PT, para exercerem funções comissionadas na prefeitura. Não se questiona a competência, a integridade moral e a conduta ilibada dessas pessoas. Porém, politicamente foi um desastre! A medida ressuscitou todo o desgaste político da extinta Frente Popular do Acre, sepultado pelo povo na última eleição. Quando a maioria dos acreanos já começa a sentir os efeitos negativos do novo governo, Neri traz para o seu colo o desgaste e coloca no olho do furacão o modelo que levou a FPA a naufragar nas urnas, principalmente depois de demitir mais de uma centena de pessoas alegando o enxugamento da máquina municipal. Uma ópera bufa (se não fosse trágico) para ser tocada no aniversário dos 39 anos do maior partido do Acre, o PT. Como disse, a crítica não é contra pessoas, mas contra o que o povo está cansado de ver na nossa classe política: “Pouca farinha, meu pirão primeiro”. Pegou mal, muito mal, e terá consequências nas eleições municipais do ano que vem.

Pelo visto, a mudança vai continuar!

. André Kamai, Jorge Fadel, Gabriel Forneck e outros assessores qualificados foram exonerados na reforma, uma outra leva petista foi nomeada.

. Assessores de lealdade a toda prova, mas a questão não é essa.

. Foi uma ação de amizade, compadrio, tão duramente criticada pelo campo democrático na prática do atual governo, que tenta se estabelecer.

. Pois é…enquanto isso a maioria do andar debaixo foi abatida na reforma.

. Encontro casualmente com o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca, que me garante:

. “Quando eu decidi falar vou lhe procurar”.

. Fala, Carioca! Fala!

. Toda vez que o Carioca dava uma entrevista para o Luís Carlos, o Crica, era um Deus nos acuda nas hostes da FPA.

. Era um balde de confusão!

. O deputado Gerlen Diniz (PP) disse que o Detran vinha consumindo 260 galões de água por dia.

. Também, pudera, uma secura doida dessas!

. Um calor descomunal!

. Deve ser culpa do aquecimento global, do rombo na camada de ozônio.

. Mas, pensando bem, 260 galões/dia é muita água para um dia só!

. Alguém tem que explicar esse fenômeno…pode ter sido pirarucu de garrafa, sei lá!

. É um fato a ser totalmente esclarecido!

. Ouvi nos corredores da Assembleia Legislativa que o delegado Emílson Farias (ex-vice de Marcus Alexandre) será convidado pelo PDT para disputar a prefeitura de Xapuri no ano que vem.

. Se vai aceitar ou não são outros quinhentos, mas é um excelente quadro produzido pela nova safra de políticos.

. Todo mundo tem os seus, Zé Bedeu!

. O deputado Dr. Jenilson (PC do B), que costuma fazer atendimento médico no ramal do Ouro, tem que ter cuidado para não ser comido pelas onças.

. O ac24horas mostrou o vídeo dos gatinhos passeando no ramal.

. O deputado Roberto Duarte está preocupando mais o Palácio Rio Branco do que toda a bancada da oposição em conjunto.

. O modelo de lidar com a base parlamentar tem que ser mudado.

. Reinventado, na verdade!

. A população está voltando a frequentar as sessões acompanhando os debates na tribuna.

. A chapa anda quente!

. O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PP) partiu pra cima da oposição com a faca nos dentes.

. Gerlen e Edvaldo Magalhães baterem de frente!

. O empresário Joaquim Lira, representante legítimo da oposição no Alto Acre, disse à coluna que Fernanda Hassem é uma excelente prefeita.

. “A Fernanda está dando conta do recado direitinho, é uma boa prefeita sim”, declarou.

. Sobre a oposição em Brasiléia, Lira disse que, “teremos candidato único a prefeito e todos os partidos estarão juntos em uma grande aliança”.

. Perguntei se o ex-vereador Zemar participaria dessa coligação? Lira afirmou que sim.

. “Se o Zemar se recusar nós vamos exorcizar ele”.

. Minha opinião: é mais fácil o Zemar exorcizar a oposição todinha de Brasiléia; é homem de jejum e oração.

. Remédio bom para enxaqueca: assistir e ouvir (em um volume alto) a leitura da ata da sessão anterior (e o expediente) no início das sessões na Câmara Municipal de Rio Branco.

. O prefeito Mazinho assistia ontem a sessão na Assembleia Legislativa observando a atuação de sua esposa, a deputada Meire Serafim (MDB).

. O ex-prefeito Vagner Sales também frequenta o Legislativo onde sua mulher, Antônia Sales (MDB) voltou a atuar como parlamentar!

. O gabinete do secretário extraordinário de Articulação Política do governo, Ney Amorim, fica ao lado da sala do Ribamar Trindade (Gabinete Civil).

. Chupa essa manga, Macunaíma!

. Vou ali, no TJ, tomar um café com o presidente, desembargador Francisco Djalma.

. Depois passo no Ribamar!

. Bom dia!