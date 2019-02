N. Lima critica buracos em Rio Branco e diz que é o “Véi do Rio”

A decisão que autorizou o pagamento dos débitos com o Hospital Santa Juliana foi tomada na manhã dessa terça-feira (12), segundo a própria Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre). Com isso, o hospital deve retornar a atender pacientes pelo Serviço Único de Saúde (SUS) em breve.

A Sesacre informou que já realizou o processo de pagamento à instituição filantrópica e despachou para a Controladoria Geral do Estado (CGE). Agora, aguarda a devolução do processo para verificar o parecer da CGE e, então, liberar o pagamento.

Os débitos do governo para com o hospital, que ultrapassam os 1,6 milhões, correspondem aos pagamentos dos meses de novembro, dezembro e janeiro.

A direção do Santa Juliana alega que não recebeu os repasses de convênio firmado entre o Estado e a secretaria em 2019. Com isso, os atendimentos feitos pelo do Sistema Único de Saúde (SUS), foram suspensos na noite do último sábado (9)