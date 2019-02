Jovem é preso com mais de 1 kg de maconha, no município de Cruzeiro do Sul

Garantir o acesso à internet e telefonia de qualidade para todos os municípios do Acre e a importância do Parque Tecnológico para a região foram pautas da reunião da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e do secretário de Ciência e Tecnologia do estado do Acre, Anderson Abreu, com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações, e Comunicação, Marcos Pontes, na tarde desta quarta-feira, 13.

Durante o encontro, a senadora Mailza destacou o sofrimento de várias regiões do Acre com o acesso precário e caro. “O acesso a internet e à telefonia ainda é muito limitado nos municípios de nosso Acre, precisamos de ações eficazes que vão ajudar de verdade nosso povo que não aguenta mais ficar isolado. Sabemos que o acesso à tecnologia ajuda em várias áreas como a saúde, a educação e a segurança pública. Tecnologia, também é uma bandeira que defendo no Parlamento”, informou a senadora.

O ministro do MCTIC, que foi o primeiro brasileiro a viajar para o espaço em 2006, informou que uma das metas do plano de trabalho do ministério é levar tecnologia de qualidade para todas às regiões isoladas, e que o Acre pode contar com o 100% do seu apoio para melhorar o acesso à telefonia, internet, e também para instalar o parque tecnológico. “Precisamos mirar em desafios grandes, e eu acredito que podemos fazer muito no estado do Acre. Se juntarmos os esforços das organizações e dos governos podemos realizar projetos incríveis no estado. Conte comigo”, destacou o ministro astronauta, assim que terminou de apresentar um vídeo visionário de ecocidades que tem como objetivo melhorar o transporte, saneamento básico, tratamento e coleta de resíduos sólidos, produção de energia limpa e geração de empregos.