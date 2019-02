Internacional: Modelo acreana plus size de 25 anos arrasa em fotos sensuais de lingerie

O município de Plácido de Castro foi palco de um grande evento de cooperação técnica entre o Acre e Rondônia, com a realização do Dia de campo cafeicultura na colônia Santa Maria, localizada no ramal Boa Esperança, nesta terça-feira, 12.

O agricultor Anésio Rodrigues Alves, acompanhado do prefeito Gedeon Barros recepcionou o vice-governador Major Rocha, o vice-governador de Rondônia Zé Jodan e os secretários de Agricultura do Acre e Rondônia, Paulo Wadt e Evandro Padovani, respectivamente.

Seu Anésio é considerado o ‘rei do café’, por ser o maior produtor do grão na localidade e seu trabalho foi elogiado pelo vice-governador Jodan (RO), “hoje nós estamos cheios de autoridades aqui, mas a autoridade maior é o senhor. E eu quero parabenizar pelo seu esforço e empenho”.

Em seguida o Zé Jodan, que também é empresário do setor cafeeiro, chamou as autoridades presentes ao dia de campo, presentou a todos com uma muda de café e destacou “aqui o segredo para aumentar a receita do Acre”.

Na classificação geral de produção de café no Brasil, Rondônia se encontra na quinta colocação, sendo o maior produtor de café da região norte. A maior produção está concentrada nos municípios de Cacoal, Alta Floresta e São Francisco do Guaporé, mas pode-se encontrar lavouras cafeeiras em todo o estado.

“Valorizem o pequeno produtor rural! Vamos desburocratizar a máquina na área do licenciamento, do crédito, dar melhor assistência técnica”, destacou o secretário de Agricultura de Rondônia Evandro Padovani.

O vice-governador Major Rocha destacou o acordo de cooperação técnica firmado entre Acre e Rondônia, que prevê ações para fortalecer a produção, pecuária, agricultura e piscicultura no Acre, tendo as experiências do estado vizinho como referência.

“O Acre vai voltar a produzir, produzir mais do que já fez, e tenho certeza que esta parceria com Rondônia vai ser fundamental para que nós possamos resgatar esta nossa vocação, que é a produção rural”, informou Rocha.

“Plácido de Castro é fundamental para este momento da Produção no Acre. O que nós estamos passando aqui, serve de laboratório para resolvermos as mesmas situações no interior do Estado”, destacou Paulo Wadt, secretário de Agricultura do Acre.

Alinhado ao discurso dos Estados, o prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, destacou às autoridades as características do município, que está em local estratégico – próximo à fronteira e a caminho de Porto Velho, além de possuir o maior espaço aberto para agricultura, sem entraves burocráticos com as leis ambientais.

“Temos homens de coragem, terras férteis e nossa obrigação agora é criar políticas públicas que deem condições para nossos produtores trabalhar, cumprindo a lei”, ressaltou Gedeon. Este evento contou com a parceria da Prefeitura de Plácido de Castro, Governos do Acre e Rondônia, SEBRAE, EMBRAPA, SENAR e Federação da Agricultura do Acre.