Governo vai acionar tropa de choque contra deputados de oposição revelando “gastos’

O governo resolveu contra-atacar a bancada da oposição na Assembleia Legislativa revelando supostas irregularidades e prática de corrupção, que teriam sido feitas na administração anterior. A decisão foi tomada no final da tarde de ontem, 12, em mais uma reunião da base de sustentação liderada pelo deputado Gerlen Diniz (PP). Os novos secretários vão fornecer as informações para que os deputados façam o enfrentamento na tribuna com a oposição. O primeiro alvo foi o Detran. Gerlen já apresentou números dando conta de uma possível corrupção no órgão.

Ficou decidido na reunião de deputados da base do governo e secretários a estratégia de levar ao plenário, a conta gotas, todos os “rolos” da gestão passada. “O Depasa, administrado pelo atual deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) na gestão passada encabeça a lista”, disse um assessor do Palácio. Informou que o líder do governo, Gerlen Diniz, está recebendo relatórios de todas as áreas da gestão estadual. O rolo compressor do governo tem como objetivo retaliar a oposição que começou batendo forte nas ações dos primeiros dias da nova gestão.

Alguns deputados de oposição estavam reunidos para decidir sobre a questão. Um deles falou que essa era a prática da Alemanha nazista. “A Gestapo tinha essa prática, mas foi vencida”, disse.