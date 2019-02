Gerlen diz que o governo quer ocupar presidência de todas as Comissões e oposição esconde estrategia

A sessão desta quarta-feira, 13, foi suspensa para que os deputados da Assembleia Legislativa se reunissem com o objetivo de se articularem para formação das 12 Comissões Permanentes da Casa. Os líderes dos partidos começam a se reunir para organização dos espaços e a expectativa é que até a próxima quinta-feira, 14, tudo já esteja definido.

As Comissões Permanentes têm por objetivo especial estudar os assuntos submetidos regimentalmente ao seu exame e tem peso fundamental na análise de leis encaminhadas pelo executivo à Aleac.

A base do governo de Gladson Cameli na Aleac trabalha nos bastidores para ocupar a presidência das duas principais Comissões da Casa, a de Constituição e Justiça (CCJ) e a Orçamento e Finanças (COF) e para isso já se movimenta nos bastidores. O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), porém trabalha para que o governo ocupe o comando de todas as Comissões. “Estamos trabalhando para compor todas as comissões. Quando eu era oposição, não recebemos nenhuma presidência do Comissão . Não tenho o porque abrir agora. Estamos trabalhando para presidir todas e se a oposição quiser, poderá ficar com a vice-presidência dessas comissões”. disse.

Já o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que o bloco de oposição ainda está ser articulando e que não poderia adiantar a estratégia. “Quer dizer que o Gerlen já está com o resultado na mão? Nós ainda estamos conversando. Estamos traçando duas estratégias, mas eu não posso contar ainda. Garanto que vocês ficarão surpresos”, disse.

Atualmente a Aleac é formada por 12 comissões permanentes: a de Constituição, Justiça e Redação; de Orçamento e Finanças; de Legislação Agrária, Fomento, Agropecuária, Indústria e Comércio, Ciências e Tecnologia e Meio Ambiente; de Educação, Cultura e Desporto; de Obras Públicas, Transporte e Comunicação; de Serviço Público, Trabalho, Segurança Pública e Municipalismo; de Direitos Humanos e Cidadania; Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; Comissão de Legislação Participativa; Comissão de Saúde Pública e Assistência Social; e Comissão da Criança, do Adolescente, do Idoso de Combate a Pedofilia e a Comissão de Segurança Pública e Combate a Violência e Narcotráfico.