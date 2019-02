Em Brasileia, juiz fixa honorários de advogados em 50 reais e causa protesto da OAB

O vice-governador do Acre, Major Rocha, esteve no Paraná para participar da Feira Show Rural Coopavel, realizada entre os dias 4 e 8 de fevereiro em Cascavel. O evento reuniu as maiores empresas do agronegócio nacional e internacional que apresentaram mecanismos para que os agricultores aumentem a produtividade e conheçam as novas tecnologias disponíveis no mercado.

A expansão do agronegócio é umas das metas do plano de governo do Governo do Acre, em razão disso, Rocha e o secretário de Produção e Agronegócio, Paulo Wadt, visitaram a feira para conhecer as novidades do setor. Eles foram recebidos pelo governador do Paraná, Ratinho Junior.

O evento que conta com empresas do mundo inteiro, que buscam apresentar suas inovações, tendências e tecnologia para dar suporte no fortalecimento do agronegócio, teve inicio em 1989, conhecido com Show Rural Coopavel.

Rocha destacou a importância do agronegócio no mundo, e falou da necessidade do Acre adotar este modelo econômico. “Não tenho dúvidas da força do agronegócio e de sua importância. Precisamos de uma base econômica forte e pujante”, destacou ele.

O vice-governador convidou os empresários e investidores do agronegócio para conhecerem o estado e sua capacidade de produção.

“Nosso estado está de portas abertas para o agronegócio. Quem ousar investir no agronegócio no Acre não irá se arrepender. Tudo que se planta nas terras acreanas dá, pois estudos da Embrapa e o nosso ZEE [Zoneamento-Ecológico-Econômico] mostram que nosso solo tem aptidão para a produção de grãos. Ainda temos ligação ao Peru e temos proximidade com o Porto do Rio Madeira”, enfatizou Rocha.