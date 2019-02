Campanha solidária é lançada para ajudar atingidos por enchente em Cruzeiro do Sul

Com o intuito de ajudar as famílias que foram atingidas pela enchente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi iniciada nesta semana a Campanha Gente Solidária.

A ideia é contar com a solidariedade da comunidade do Vale do Juruá para arrecadar colchões, fraudas, cobertores, material de limpeza e de higiene pessoal, água e alimentos não perecíveis.

Para isso, postos de arrecadação foram montados na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no prédio onde funcionou a Biblioteca do município, igreja Assembleia de Deus. Outro meio que a comunidade tem para contribuir com a ação é por meio de ligações ou mensagens via WhatsApp para os números (68) 98419-1811 e (68) 99963-8593.

Além da prefeitura de Cruzeiro do Sul, também apoiam a ação a Fundação Betel, Missão Família da Igreja Católica Educandário, APAE, IAIS, Casa Abrigo e igreja Assembleia de Deus.