Asmac defende juiz e afirma que Judiciário leva em consideração a crise financeira

Enquanto as águas seguem em situação de vazante desde o último fim de semana, em Rio Branco, no interior, o volume de água voltou a subir. Às 18 horas desta quinta-feira, 13, o manancial marcou 12,20 metros na capital, conforme medição realizada pela Defesa Civil do Estado.

No início da noite de hoje, houve elevação no nível do rio em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri. De acordo com os dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros, foram registrados, no Alto Acre: 3,22 metros (Assis Brasil), 3,08 metros (Brasileia) e 5,59 (Xapuri). Em comparação com as medições anteriores, todos estes apresentaram elevação.

O rio Espalha também aumentou o volume de água, marcando, 9,25 metros. O Riozinho do Rola baixou, registrando 12,2 metros às 18 horas desta quarta.

A Defesa Civil segue em alerta, tendo em vista que os meses de fevereiro e março são os que têm maior incidência de chuvas na região e, portanto o rio pode ter nova elevação no nível das águas.

Sete bairros de Rio Branco foram atingidos pela cheia do Rio Acre e 20 famílias foram retiradas de suas moradias por conta da enchente. Entre os bairros estão Ayrton Senna, Baixada da Habitasa, Triângulo, Seis de Agosto, Taquari.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também está vazando e na terça-feira a Defesa Civil informou que foram distribuídos 150 galões de água para as famílias atingidas pela cheia do rio, no município.