Socorro Neri nomeia ex-assessores de Sebastião Viana na prefeitura de Rio Branco

Conforme publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 12, pelo menos 11 figuras conhecidas do governo de Sebastião Viana acabam de ser nomeadas na prefeitura municipal de Rio Branco.

Ao que tudo indica, a ideia de reforma administrativa fomentada no início de 2019 pela atual prefeita, Socorro Neri (PSB), tem suas exceções. Já que, conforme publicação de hoje, foram exonerados cerca de 100 comissionados e em seguida nomeados ex-assessores especiais de Sebastião Viana (Laércio Júnior e Lúcio Cavalcante) e também assessores parlamentares de Jorge Viana, como Aarão Prado e Gildo César.

Aberson Carvalho, ex-diretor do Iapen da gestão Sebastião, o ex-secretário de Estado, Gabriel Maia também foram nomeados com cargos na prefeitura, juntamente a Sawana Leite de Sá, ex-secretária de Gestão Administrativa (SGA), que ganhou o cargo de procuradora jurídica do Saerb.

Lideranças feministas da juventude do PT no Acre também receberam nomeações na gestão de Socorro Neri, como Temyllis Silva, Lidianne Cabral e Elza Soares.