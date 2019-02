Socorro Neri exonera mais de 40 servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco

Por meio de nota divulgada na manhã desta quarta-feira, 13, a Associação dos Militares do Estado do Acre – AME/AC lamentou morte do 2º Tenente PM Raimundo Pelegrino dos Anjos Chaves, ocorrida nesta madrugada, por volta das 4h30 da manhã, no Hospital do Amor Barretinho, em Porto Velho, onde fazia tratamento contra um câncer.

Tenente Dos Anjos trabalhou no Comando Geral da PM, na Companhia Rodoviária e na Guarda Penitenciária, mas a maior parte de seu trabalho foi prestada na Policlínica, onde atuava como psicólogo e realizava um serviço social voltado ao tratamento de dependentes químicos.

Conforme nota, o corpo deve chegar ao estado por volta da meia noite de hoje, e será levado à Igreja Batista Boas Novas Regular, próxima à sua casa, situada no Conjunto Esperança. Depois será transladado até Porto Acre, onde será velado em família e, então, sepultado.

Dos Anjos morreu aos 52 anos de idade, e deixa esposa e quatro filhos adultos. “Entre seus irmãos militares, sempre foi considerado como um profissional exemplar, além de ser um excelente amigo e companheiro. A equipe da AME/AC e amigos se solidarizam aos familiares, e rogam a Deus o conforto necessário para superar esse momento de dor e tristeza”, diz a nota.