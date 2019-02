Sistema Fecomércio anuncia seleção de estagiários para o Sesc/AC

O Serviço Social do Comércio Sesc no Acre (Sesc/AC), através do Programa Especial de Bolsa Estágio, está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para ingresso de estagiários em 2019. As vagas e formação de cadastro de reserva são distribuídas para estudantes de nível superior dos cursos de Pedagogia, História, Odontologia, Música, Serviço Social, Educação Física, Enfermagem e Nutrição, para lotação nas unidades do Sesc em Rio Branco.

O candidato a vaga de estágio deve ser aluno de uma Instituição de Ensino Superior conveniada ao Sesc: Universidade Federal do Acre (Ufac), União Educacional do Norte (Uninorte), Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), Fameta e Unisebe.

Os candidatos passam por análise curricular, provas e avaliação comportamental, podendo conter redação, dinâmicas e entrevistas. Antes de iniciar o projeto, o estagiário participa de uma ambientação para conhecer o Sesc e o Programa de Estágio. Em seguida, compartilha de treinamentos específicos, dependendo da solicitação do gestor, e das atividades e necessidades de cada setor.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período das 08 horas do dia 06/02/2018 até às 23h59 do dia 15/02/2019, exclusivamente através do endereço eletrônico http://sescacreestagio.listaeditais.com.br, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preencheu todos os requisitos exigidos para a vaga pretendida.Edital completo no site www.sescacre.com.br.