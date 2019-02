Servidores do Hospital Regional do Juruá ameaçam deflagrar greve

A saúde pública na região do Vale do Juruá pode ser definida em uma palavra: caos. Há 43 dias sem receber seus salários, os servidores do Hospital Regional do Juruá ameaçam iniciar paralisação.

Os trabalhadores da área de Enfermagem convocaram assembleia para deliberar sobre a situação da categoria, às 17 horas desta terça-feira, 12. A assembleia deve ocorrer no hall do Hospital do Juruá.

De acordo com relatos de uma fonte da reportagem do ac24horas, os médicos estão sem receber desde dezembro. Os enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, recepcionistas e equipe de limpeza não recebem salário há 43 dias.

A responsável pela unidade, irmã Nair Terezinha Reichert, vem tentando há dias ser recebida pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene, mas até o momento não conseguiu uma audiência com o gestor estadual.

Caso as atividades na unidade paralisem, pacientes dos municípios do Vale do Juruá e até de parte do Amazonas sofreram as consequências, tendo em vista que o hospital é referência na região.