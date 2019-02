Secretário de Educação de Rio Branco anuncia nova data de início do ano letivo

O secretário de Educação de Rio Branco, Moisés Diniz, informou nesta terça-feira, 12, que o início do ano letivo iniciará no dia 11 de março. A secretaria de Educação do município havia anunciado anteriormente a data de 18 de fevereiro.

Moisés Diniz informa que a prefeita Socorro Neri autorizou que a decisão fosse construída coletivamente, junto com os Diretores de Escola e a secretaria de Educação do município.

“Nós reunimos todos os Diretores de Escola, com os seus Coordenadores Pedagógicos, e decidimos juntos que o ano letivo iniciará no dia 11 de março, devido aos problemas que se acumularam nas últimas semanas”, explica o secretário.

Moisés explica que a necessidade de realizar, emergencialmente, novo seletivo, para cerca de trezentos profissionais da Educação, obrigou o adiamento do ano letivo.

“O adiamento vai facilitar a formação dos Professores efetivos e provisórios já convocados, que será realizada antes do início do ano letivo. Essa formação, na proposta anterior, iria ser realizada no período da noite ou aos sábados.