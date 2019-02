Rio Acre baixa quase um metro em 24h, informa Defesa Civil

A vazante do Rio Acre nas últimas 24 horas representou uma redução de 54 centímetros no nível das águas, em Rio Branco. Nesta manhã, o manancial registrou marca de 13,44 metros, segundo dados da Defasamos Civil do Estado divulgados na manhã desta terça-feira, 12.

Sete bairros de Rio Branco já foram atingidos pela cheia do Rio Acre e 20 famílias foram retiradas de suas moradias por conta da enchente. Entre os bairros estão Ayrton Senna, Baixada da Habitasa, Triângulo, Seis de Agosto, Taquari.

Sinais de vazante também no nível do manancial nas cabeceiras do afluente, localizadas nas cidades de Assis Brasil, com baixa de 34 centímetros no volume de água nas últimas 24h, Brasileia com registro de baixa de 7 centímetros e Xapuri, onde a medição fluvial apontou redução 1,01 metro se comparada a medição das 6h desta terça-feira.

O Riozinho do Rola e Rio Espalha também seguem vazando, como aponta levantamento da Defesa Civil. O primeiro está medindo 14,93 metros e o segundo, 9,32 metros.

Em Cruzeiro do Sul, a medição desta manhã indicou que o Rio Juruá está com 13,82 metros.