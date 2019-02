Metade dos radares eletrônicos já foram desligados, garante Detran/Acre

Sempre em busca de inovação e ensino de qualidade, o Centro Universitário Uninorte está em negociação de parceria com a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário – CESPU, sediada em Portugal.

A futura parceria, caso concretizada, possibilitará o intercâmbio científico e cultural de acadêmicos e professores Uninorte, na área da saúde, de acordo com os parâmetros europeus.

Segundo a pró-reitora de graduação da Uninorte, Vanessa Igami, a futura parceria propiciará a troca de conhecimento entre os dois países. “A Uninorte se alegra demais com essa negociação com uma instituição de ensino portuguesa com experiência internacional. Isso demonstra a qualidade dos serviços acadêmicos da Uninorte. A parceria possibilitará a conclusão de curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado tanto aos acadêmicos e professores de Portugal quanto do Acre. Será uma troca de experiências e conhecimentos de muita relevância”, ressalta.

De acordo com o presidente do grupo CESPU, Antônio Almeida Dias, a escolha da Uninorte para a negociação se deu devido ao diferencial do Centro Universitário. “Dentre as instituições do Brasil que pesquisamos para fazer a negociação de parceria, a Uninorte surgiu como uma instituição muito interessante, por conta da qualidade do ensino e devido aos grandes investimentos principalmente na área da saúde. Portanto é uma instituição que para nós oferece garantia de podermos estabelecer uma boa relação. O que queremos é ter junto conosco uma instituição que permita a mobilidade tanto de alunos quanto professores”, afirma.

O presidente do grupo também falou sobre as expectativas da futura parceria. “Nossa expectativa é que essa seja uma parceria de sucesso. Nossa instituição, focada no ensino da saúde, ganhará uma experiência muito interessante no Acre, possibilitando a criação de novos cursos na CESPU e ampliando nossas linhas de investigação. Atualmente temos quatro grandes áreas de investigação, que são medicamentos, doenças oncológicas, saúde oral e a área da neuropsicologia. Com a Uninorte, poderemos desenvolver um conjunto de trabalhos que podem ser importantes para as duas instituições”, finaliza.

Na manhã desta quarta-feira, 13 de fevereiro, a presidência do Grupo CESPU esteve no Centro Universitário Uninorte para conhecer as instalações da instituição e negociar de que forma a parceria poderia ocorrer para beneficiar tanto brasileiros quanto portugueses.