Membros de organização criminosa são presos pela PM de Brasileia

Uma ação rápida de policiais militares do 10° Batalhão do município de Brasileia, ocorrida na noite dessa segunda-feira, 11, resultou na captura de membros de organização criminosa e ainda a apreensão de armas de fogo, munições e drogas.

De acordo com a polícia, a guarnição foi acionada após os criminosos invadirem uma residência situada no bairro Leonardo Barbosa e ameaçarem a família. Segundo as vítimas, os suspeitos diziam que eles estariam ajudando uma facção rival e por isso iriam sofrer as consequências, fato negado pelas vítimas. Após a invasão e as ameaças, os indivíduos fugiram.

Uma mulher, identificada apenas por Sebastiana, de 28 anos, três adolescente, além de Romário Mendes de 28 anos e Cassiano Pereira, de 19 anos, fora presos. Com eles, foram apreendidos dois revólveres, 15 munições intactas, um simulacro (arma de brinquedo), uma pequena quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Em seguida, os militares encaminharam a ocorrência para Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.