Médicos paralisam atendimento ambulatorial no Hospital do Juruá

Médicos que atendem no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, paralisaram os atendimentos ambulatoriais na tarde desta terça-feira, 12. A paralisação ocorre porque os profissionais estão desde dezembro sem receber seus salários e, até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) não se pronunciou sobre qualquer previsão para efetuar os pagamentos.

Somente na pacientes Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e que chegarem na emergência terão assistência médica.

Na manhã desta terça, o sindicato dos enfermeiros anunciou uma assembleia. Na assembleia foi deliberado que a paralisação da categoria começa na quinta-feira, 14, às 17h.

Além dos médicos e enfermeiros, também estão sem receber seus salários técnicos de enfermagem, equipes de assistência social, fisioterapeutas, recepcionistas e equipe de serviços gerais.

O Hospital Regional do Juruá atendem as comunidades dos municípios do Vale do Juruá, e ainda, de cidades do território do Amazonas que estão próximas a Cruzeiro do Sul. Com a suspensão dos atendimentos, essas populações são as mais prejudicadas.