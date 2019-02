Líder do governo na Assembleia pede ajuda para orientar deputados da base

Os deputados da base de sustentação se reuniram ontem com a equipe de governo para traçar as estratégias de ação na Assembleia Legislativa. A reunião foi coordenada pelo chefe da Casa Civil, advogado Ribamar Trindade a pedido do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PP). É o primeiro sinal claro de que o líder está preocupado com uma articulação política eficiente para não perder o jogo para oposição. Essa semana será decisiva a batalha que vai definir a provação do nome de Alércio Dias para o Acre Previdência, o decreto de cotações de 75% para empresas fora do Estado, além das composições das comissões permanentes.

. O novo coordenador político do governo, Ney Amorim, chegou ontem à noite e deverá se integrar a equipe ainda hoje.

. Gostando ou não Ney Amorim é muito eficiente nas negociações políticas.

. Se for atuar na mediação entre o governo e a Assembleia Legislativa, com certeza, os resultados serão promissores.

. Ex-deputado federal Chicão Brígido avisando a coluna de que, com a nomeação de Ney para a articulação política, acabou a tão propalada “despetização” no governo.

. Está tudo em casa, o Acre é pequeno e tudo é parente!

. Quem tem parente à beça é Jaminawa.

. Povo que conheci na minha infância que prezo e respeito muito!

. Voltando à política, o Ministério Público Estadual não compareceu à audiência pública realizada pela Câmara Municipal para tratar da contaminação do açaí.

. De acordo com o proponente do evento, vereador Artêmio Costa (PSB), o resultado foi positivo e os encaminhamentos serão feitos.

. Já o vereador Rodrigo Forneck (PT) deu outra dentro ao afirmar que a solução do problema tem que ter a participação do governo, já que a produção vem dos municípios do interior.

. Rio Branco, ao que consta, mais consome do que produz.

. Só lembrando que a única deputada do MDB a participar da reunião no Gabinete Civil foi Antônia Sales.

. O deputado Roberto Duarte chegou de Brasília ontem à noite e Meire Serafim estava em Sena Madureira!

. Uma fonte palaciana disse que, “o governo ainda não conta com os dois”.

. Vejo a notícia de que a prefeitura de Brasiléia está concluindo a operação tapa buraco no inverno.

. Querendo, dá!

. Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre (no primeiro mandato) tapavam buraco debaixo de chuva.

. A fumaça do asfalto quente subia na rua!

. Nas principais ruas da cidade Jorge Viana ( quando prefeito) tapava os buracos à noite para não atrapalhar a vida dos cidadãos.

. Coisa do passado!

. Reeleição acaba com a vida de qualquer ser humano à frente de um governo seja ele federal, estadual ou municipal.

. É cruel!

. O problema é que o poder é doce no começo, amargo no final.

. Os parlamentares que faltarem as sessões tanto na Câmara como na Assembleia o ponto cortado.

. De novo essa conversa mole!

. Duas horas, durante três dias por semana não é muito para suportar as sessões.

. Existem faltas justificáveis!

. Outras é impossível como, por exemplo, ficar assistindo o Chaves pelo SBT em casa.

. Outra coisa: essa legislatura deveria acabar com sessões solenes nos dias de sessões ordinárias.

. Como diz uma antiga servidora da Casa do Povo:

. “É pura bucha”!

. Vice-governador major Rocha (PSDB) de volta ao Estado.

. Isto quer dizer que a chapa vai esquentar, mas não derreter.

. A dengue explodiu!

. A prefeitura precisa correr atrás do prejuízo para evitar uma epidemia.

. Alguns gestores públicos só dão valor a imprensa quando saem dos mandatos, quando Inês é morta.

. A Secretaria Municipal de Saúde vacilou ao não avaliar que a dengue poderia voltar com muita força nesse inverno.

. Com a dengue não se brinca!

. Ela vem comendo pela borda!

. Eu sei que jaboti não sobe em árvore, mas tem um na forquilha!

. Encontro dona Zefa a caminho do Pronto Socorro com o neto abarrotado de bicho de pé.

. Mulher, vai em um posto de saúde, o PS é só urgência e emergência.

. Mas, me disseram…

. Que disseram nada, vai por mim!

. Bom dia!